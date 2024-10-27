داليا عبدالرحيم: المستوطنون استغلوا الحرب على غزة لسرقة المزيد من الأراضي

قالت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن صحيفة "ذا تايمز" البريطانية نشرت تقريرًا يوم 24 أكتوبر، وعرضت فيه شهادات لسكان مدينة بيت لحم تكشف أنه ومنذ اندلاع الحرب رأى المستوطنون الفرصة لسرقة المزيد من الأراضي عندما لم يكن أحد يراقبهم.. فقبل شهرين زحف مستوطنون يهود يحملون بنادق وسكاكين على قطعة أرض عائلة "قيسية" التي تبلغ مساحتها فداناً واحداً من الزيتون والتين والمشمش والليمون وأقاموا معسكراً هناك، وبدعم من الجيش الإسرائيلي قام المستوطنون بتحصين المحيط وإزالة كل ما لا يريدونه.

وأضافت "عبدالرحيم"، خلال تقديمها برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في مساء الخميس الماضي تسلل مجموعة من المستوطنين إلى قطاع غزة قبل أن تقوم وحدات من الجيش الإسرائيلي بإخراجهم، وذلك بعد انعقاد المؤتمر الذي حمل شعار "تحضيرات لإعادة استيطان غزة"، شارك فيه وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير، ودعمه وزير المالية الإسرائيليي بتسئيل سموتريتش، والذي تم عقده على الحدود المتاخمة لقطاع غزة؛ حيث أدلى مسؤولون إسرائيليون بتصريحات تدعو علانية إلى طرد الفلسطينيين من غزة وإقامة مستوطنات يقيم فيها اليهود، واقتحم المستوطنون السياج الفاصل بين قطاع غزة والكيبوتسات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع من جهة معبر إيريز، مطالبين بإنشاء مستوطنات جديدة في القطاع، كما قاموا برفع العلم الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية التي دخلوها.

وتابعت: ويوم الجمعة الماضي اقتحم مئات المستوطنين منطقة حائط البراق غربى المسجد الأقصى، وأدوا الطقوس التلمودية إحياءً لما يسمى عيد «نزول التوراة»، كما اقتحموا المسجد من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة إن مجموعات من المستوطنين، بينهم المتطرف «يهودا غليك»، اقتحمت الأقصى، ونظّمت جولات استفزازية فى باحاته، موضحة أن المستوطنين أدوا صلوات وطقوسًا تلمودية فى الساحة الشرقية من المسجد، فيما شددت قوات الاحتلال من فرض قيودها على دخول المصلين.