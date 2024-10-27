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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم سياسية عن عملية الدهس داخل دولة الاحتلال: العنف لا يولد إلا العنف

الدكتور أيمن الرقب،
الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس
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عقب الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على حادثة الدهس بالقرب من تل أبيب، التي أدت لمقتل العديد من الجنود وإصابة العشرات.

وقال "الرقب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الاخبارية": "العنف لا يُولد إلا العنف، واستمرار الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني سيدفع نحو تنفيذ مثل هذه الحوادث".

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عليه أن يعلم بأن الأمور وصلت إلى مرحلة صعبة جدًا، مشيرًا إلى أن هذا الحادث هو الثاني خلال هذه الحرب، وهذا الحادث سيؤدي إلى قيام الاحتلال بالتشديد على عرب 1948 بصورة كبيرة.

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