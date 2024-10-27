اتحاد الكرة يعدل مواعيد مباريات الدوري الممتاز للسيدات الساعة 3 بدلا من 4عصرا

استقرت لجنة المسابقات بالجبلاية إجراء تعديلات على موعد مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بداية من شهر نوفمبر المقبل وخاصة مع تطبيق موعد التوقيت الشتوي لتقام جميع المباريات الثالثة عصرًا بدلاً من الساعة الرابعة .

وكان قد أعلن اتحاد الكرة، توقف دوري الكرة النسائية حتى نهاية شهر أكتوبر بسبب التوقف الدولي للمنتخبات، وفقاً للأجندة الدولية.

وجاءت نتائج المباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للسيدات كالتالي: حيث فاز الزمالك على المقاولون العرب 2-1، بينما فاز بيراميدز على إنبي 2-0، والبنك الأهلي فاز على الجونة 5-0 ، وبالم هيلز فاز على الاتحاد السكندري 4-2 .

وفاز الطيران على اتحاد بسيون 1-0، كما فاز الأهلي على المعادي واليخت 4-0 ، و فريق زد فاز على مودرن سبورت 2-1.

وكما فاز فريق مسار على دلفي 2-0، حيث احتساب مسار فائز بعد عدم حضور فريق دلفي.