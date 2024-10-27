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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كرة قدم نسائية .. لاعبات الزمالك يواصلن التدريب استعدادًا للدوري الممتاز|صور

لاعبات الزمالك يواصلن
لاعبات الزمالك يواصلن التدريب
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واصل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر وذلك في إطار الاستعدادت لاستكمال مباريات الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وقام الفريق بعمل فقرات مران جماعي، وخاض اللاعبات مرانا بدنيا متنوعا وجانب من التدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني .

الجدير بالذكر، ان فريق الزمالك للسيدات خاض مباراته الأخيرة أمام نظيره المقاولون العرب فاز فيها بهدفين مقابل هدف،، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك كل من، أليس أوياه أوجيبي، وياتوندي أتنوكي فاچوبي.

ويقود فريق الزمالك كل من، عادل حسين مديراً فنياً، محمود خميس مدرباً عاماً، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، ياقوت فاروق مدرباً لحراس المرمى، شيرين محمد مديراً إدارياً، سيف الدين خالد إدارياً، وإيمان محمد جمال طبيباً.
 

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الزمالك الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك الدوري الممتاز