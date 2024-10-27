إنترميلان ويوفنتوس يتقاسمان النقاط في "قمة الأهداف الثمانية" بالدوري الإيطالي

في مباراة مثيرة ومليئة بالأهداف، خطف يوفنتوس تعادلًا ثمينًا بنتيجة 4-4 أمام مضيفه إنتر ميلان، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإيطالي.

تفاصيل المباراة:

سجل إنتر ميلان رباعيته بفضل ثنائية بيوتر زيلينسكي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 15 و37، بينما أضاف هنريك ميخيتريان هدفًا في الدقيقة 35، وتبعه دينزل دومفريس بالهدف الرابع في الدقيقة 53.

في المقابل، رد يوفنتوس بهدف من دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 20، وتبعه تيموثي وياه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 26، فيما أحرز كينان يلدز هدفين في الدقائق 72 و82 ليحقق لليوفي التعادل.

الترتيب بعد التعادل:

بهذا التعادل، حصل كل فريق على نقطة واحدة؛ ليصل إنتر ميلان إلى 18 نقطة في وصافة الترتيب خلف المتصدر نابولي (22 نقطة)، بينما رفع يوفنتوس رصيده إلى 17 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث.