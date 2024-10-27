العربي يقسو على قطر "أحمد عبد القادر" برباعية

حقق فريق العربي فوزًا كبيرًا على نادي قطرالقطري الذى يلعب له المحترف المصري أحمد عبد القادر بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري القطري.

سجل أهداف العربي كل من التونسي يوسف المساكني (هدفين)، الأردني يزن النعيمات، ورودريجو سانشيز في الدقائق 15، 36، 43، و68. بينما جاء هدف نادي قطر الوحيد عن طريق جاسم جابر لاعب العربي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 63.

شهدت المباراة أداء متوسطا، حيث فرض العربي سيطرته على مجريات اللعب وتمكن من تسجيل 3 أهداف في الشوط الأول، ليحسم اللقاء بشكل مبكر ويقضي على آمال منافسه. وفي الشوط الثاني، حاول نادي قطر العودة للمباراة، لكن دون جدوى، فيما نجح العربي في الحفاظ على تفوقه وأكمل الرباعية.

بهذا الفوز، رفع العربي رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز التاسع، في حين بقي نادي قطر في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.