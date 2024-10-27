الوكرة يقف أمام السد بثلاثية فى دوري أبطال قطر

تغلب فريق السد على مضيفه الوكرة والذى يلعب له المحترف المصرى حمدى فتحى بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر.

سجل أهداف السد كل من الإسباني رافا موخيكا وأكرم عفيف في الدقائق 24 و59 و86، ليحقق الفريق فوزًا مهمًا. وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد السد إلى 15 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما بقي رصيد الوكرة عند 11 نقطة في المركز الخامس.

شهدت المباراة أداءً جيدًا من الفريقين، حيث تبادلا السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الأول، وتمكن السد من افتتاح التسجيل. حاول فريق الوكرة الضغط لإدراك التعادل، لكن تسرع لاعبيه منعهم من استغلال الفرص المتاحة.

في الشوط الثاني، كثف الوكرة محاولاته وعمل على تنظيم هجمات خطيرة، إلا أن السد تمكن من تعزيز تفوقه بإضافة الهدفين الثاني والثالث، ليحسم اللقاء لصالحه بثلاثية نظيفة