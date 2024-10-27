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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أرسنال يعرقل ليفربول نحو التتويج بتعادل مثير .. ومحمد صلاح ينقذ الموقف

محمد صلاح وفان ديك
محمد صلاح وفان ديك
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انتهت مباراة ليفربول وأرسنال بالتعادل 2-2، في المواجهة المثيرة التي جمعت بين الفريقين ضمن  منافسات الجولة التاسعة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أرسنال عن طريق ساكا فى الدقيقة 9 من الشوط الأول ، لكن ليفربول رد سريعًا وأدرك التعادل من قبل فان ديك فى الدقيقة 18 ثم تقدم الأرسنال عن طريق ميكيل ميرينو فى الدقيقة 43  وفي الدقيقة 81، تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول، لينتهي اللقاء بتقاسم الفريقين للنقاط.

بهذه النتيجة، يبقى ليفربول فى المركز الثاني برصيد 22 نقطة وخلفه الأرسنال بـ18 نقطة  بجدول ترتيب الدوري؛ حيث يسعى كل منهما لمواصلة المنافسة على الصدارة في المباريات القادمة.

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