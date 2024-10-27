بالأسماء.. مصرع وإصابة 19 عاملا في حادث انقلاب سيارة أعلى محور الضبعة

لقي عامل مصرعه بينما أصيب 18 آخرون في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال أعلى محور الضبعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب سيارة محملة بالعمال أعلى محور الضبعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة محملة بالعمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع "عبد الرحمن رمضان حسين" 18 عامًا، مقيم ببني سويف، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

بينما أصيب كل من:

"مريم سمير عبد السلام" 18 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات بالوجه.

"أية أبو النور محمود" 16 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات متفرقة.

"أرزاق محمود محمد" 16 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن وآثار ما بعد الارتجاج.

"هدى عودة طلبة عوض" 15 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح وسحجات متفرقة.

"أشجان خميس نمر" 23 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

"محمد خميس نمر" 19 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم.

"هالة عودة طلبة" 17 عامًا، مصابة بجرح بالرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

"فرحة جبل جمعة" 14 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

"أحمد عبد الفتاح محمد علي" 28 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

"عمر عزام حسن سليمان" 19 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

"صابر أنور محمد عبد السلام" 25 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

"إسلام إبراهيم رجب" 14 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

"حنان رجب توبة" 17 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

"شيماء جمعه عبد الله" 40 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

"أسماء عزام حسن" 18 عامًا، بكسر بعظمة الأنف.

"حازم عبد الفتاح محمد" 14 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.



وشخصان مجهولا الهوية فاقدان للوعي ومصابان باشتباه نزيف بالمخ، وجميعهم مقيمون بمحافظتي بني سويف والفيوم.

تم المصابين إلى مستشفيات وادي النطرون التخصصي واكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.