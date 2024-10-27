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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل باريس سان جيرمان في "كلاسيكو فرنسا" أمام مارسيليا

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
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أعلن  المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة مارسيليا ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، والتي ستنطلق الليلة 

تشكيل باريس سان جيرمان أمام مارسيليا:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديش، ماركينيوس، ويليان باتشو، أشرف حكيمي

خط الوسط: فيتينيا، جواو نيفيش، ايمري 

خط الهجوم: برادلي باركولا، ماركو أسينسيو، ديمبلي

يأمل الفريق الباريسي في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي مارسيليا في هذه المباراة الحماسية التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وتعزز من فرصه في تعزيز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي.

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