محمد صلاح يدخل التاريخ ويعادل رقم فاولر بعد هدفه في مرمى أرسنال

يواصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول، تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أضاف إلى مسيرته هدفًا جديدًا اليوم أمام أرسنال ليعادل بذلك رقم أسطورة ليفربول روبي فاولر، ويحقق إنجازًا تاريخيًا آخر في مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية.

محمد صلاح يحقق المركز الثامن في قائمة الهدافين

مع هذا الهدف، وصل صلاح إلى 163 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يضعه في المركز الثامن بقائمة هدافي البريميرليج عبر التاريخ، متساويًا مع فاولر الذي سجل الرقم نفسه.

صلاح، الذي يمتلك الآن 161 هدفًا بقميص ليفربول في البريميرليج، سبق وأن سجل هدفين خلال فترته مع تشيلسي من أصل 271 مباراة شارك فيها بالدوري الإنجليزي. ويواصل محمد صلاح التطلع لتعزيز أرقامه القياسية، إذ حقق تقدمًا استثنائيًا في ترتيب الهدافين التاريخيين، مع كل هدف يسجله أو يصنعه.

وقد أثبت محمد صلاح تميزه أمام أرسنال تحديدًا، حيث سجل 10 أهداف في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي أمام الجانرز، ليقترب بذلك من الرقم القياسي للاعب الأكثر تسجيلاً في شباك أرسنال بقميص ليفربول، وهو الرقم الذي يحتفظ به البرازيلي روبرتو فيرمينو بـ11 هدفًا.