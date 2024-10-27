طرح عدد من الوحدات الصناعية كاملة التجهيزات بالمجمع الصناعي المعدني بالفيوم

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم الأحد، عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع الصناعات الصغيرة المعدني بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتوطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد ومساندة صغار المستثمرين الجادين.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن من المقرر سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشــتراطات والمستندات اعتباراً من 28 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل، وسيتم طرح كراسـات الشـروط للبيع من خـلال فــرع الهيئة ببنى سويف وكذلك مقر الهيئة بالتجــمع الخامس.

وأشارت إلى أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع هندسية وغذائية، وتبلغ مساحة الوحدة 648 مترا مربعا، كما يتمتع المجمع الصناعي المعدني بالفيوم بجاهزية الخدمات والمرافق (جاهزة على تركيب عدادات الكهرباء والمياه)، مؤكدة أن الأولوية في هذا الطرح لتوسعات المشروعات القائمة داخل المجمع والتي أثبتت جديتها.

وأكدت رئيس الهيئة أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار وكذا تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، والاستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة «5% متناقصة» وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة في حالة التمليك للمستثمر الصناعي ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها في هذا الشأن والاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن الاستفادة من مجموعة متميزة من الخدمات التسويقية.

وأضافت ناهد يوسف أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة أيضا في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات طبقاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، فضلا عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون 500 جنيه فقط

وتوفر الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني www.ida.gov.eg والذي تم تدشين النسخة المطورة منه مؤخرا معلومات وبيانات كاملة عن الطرح للمستثمر وكذا معلومات تفصيلية عن مشروع المجمعات الصناعية ككل وعددها 16 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة.