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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يحرز هدف التعادل لـ ليفربول في الدقائق الأخيرة

محمد صلاح
محمد صلاح
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نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل لفريقه ليفربول أمام أرسنال في الدقيقة 81 من الشوط الثاني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح ليعيد الأمل لفريقه في المباراة بعد أن كان أرسنال متقدمًا، ويمنح ليفربول نقطة ثمينة في اللقاء الذي شهد منافسة قوية وأداءً مميزًا من الفريقين.

بهذا الهدف، عزز محمد صلاح مكانته كواحد من أهم لاعبي ليفربول، حيث واصل تقديم أداءٍ استثنائي ومساهمة فعّالة في اللحظات الحاسمة.

 ويعد هذا التعادل مهمًا لليفربول في إطار سعيه للبقاء ضمن المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الإنجليزي.

 أثبت صلاح مرة أخرى أنه قادر على إحداث الفارق بفضل مهاراته وسرعته، مما جعله يحتل مكانة مميزة بين أبرز هدافي الدوري.

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