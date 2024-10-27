عرض جثة سيدة تخلصت من حياتها بحلوان على الطب الشرعي

أمرت نيابة حلوان، بعرض جثة سيدة تخلصت من حياتها شنقا، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، لبيان سبب الوفاة وتوقيت حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد التقرير.

وأقدمت سيدة على التخلص من حياتها، شنقا، داخل شقتها بمدينة حلوان، بسبب مرورها بأزمة نفسية، وتحفظت قوات الأمن علي جثمان المتوفاة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي، بدائرة القسم، مفاده العثور علي جثة سيدة متوفاة داخل شقتها.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة مشنوقة داخل غرفة نومها.

وبعمل التحريات تبين مرور الضحية بأزمة نفسية منذ فترة زمنية، مما دفعها للتخلص من حياتها، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.