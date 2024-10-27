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الأحد 27 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نادي الجونة يُعلن إتمام 4 صفقات جديدة لتدعيم الفريق

شعار نادي الجونة
شعار نادي الجونة
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أعلن نادي الجونة الرياضة، إتمامه عدة صفقات على مدار الأيام الماضية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بضم اللاعب النيجري أوچو صامويل مهاجم نادي بيراميدز، ليكون ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

و أعلن النادي ضم 3 صفقات جديدة أخرى حتى الآن ، حيث ضم النادي علي الزهدي من الداخلية بالإضافة إلى حسن شاهين حارس مرمي البنك الأهلي. 

وضم النادي أيضاً اللاعب أحمد رضا كظهير أيسر للفريق.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أغلق باب القيد الصيفي الجمعة الماضية قبل بداية المسابقة بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل . 

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