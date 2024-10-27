نادي الجونة يُعلن إتمام 4 صفقات جديدة لتدعيم الفريق

أعلن نادي الجونة الرياضة، إتمامه عدة صفقات على مدار الأيام الماضية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بضم اللاعب النيجري أوچو صامويل مهاجم نادي بيراميدز، ليكون ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

و أعلن النادي ضم 3 صفقات جديدة أخرى حتى الآن ، حيث ضم النادي علي الزهدي من الداخلية بالإضافة إلى حسن شاهين حارس مرمي البنك الأهلي.

وضم النادي أيضاً اللاعب أحمد رضا كظهير أيسر للفريق.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أغلق باب القيد الصيفي الجمعة الماضية قبل بداية المسابقة بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل .