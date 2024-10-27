ستراسبورج يُسقط نانت بثلاثية ويفرض عليه هزيمة ثقيلة

تعرض فريق نانت، الذي يضم الدولي المصري مصطفى محمد، لهزيمة ثقيلة أمام ستراسبورج بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

افتتح أندري سانتوس التسجيل لستراسبورج في الدقيقة 17، وعاد ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 39، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق ديلاني باكوا في الدقيقة 73.

وسجل نانت هدفه الوحيد في الدقيقة 83 عن طريق غيراسي، لكن الفريق لم يتمكن من تعديل النتيجة.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد نانت عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما رفع ستراسبورج رصيده إلى 13 نقطة ليصعد إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.