الإحصاء: 622 مليون دولار ارتفاعا بحجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا حول العلاقات المصـرية الجزائرية ، حيث ارتفــاع حجم الصادرات المصرية إلى الجزائر لتسجل 605 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 556 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 . بينما بلغت حجم الواردات المصرية من الجزائر 17 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

وقد أشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والجزائر لتسجل 622 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 563 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الجزائر خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024

1. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 84 مليون دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 75 مليون دولار.

3. حديد ومصنوعاته بقيمة 67 مليون دولار .

4. آلات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 34 مليون دولار.

5. نحاس ومصنوعاته بقيمة 33 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الجزائر خلال ال8 أشهر الأولى من عام 2024

1. منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 12 مليون دولار.

2. حديد وصلب بقيمة 1.3 مليون دولار.

3. زجاج ومصنوعاته بقيمة 1 مليون دولار.

4. مطاط ومصنوعاته بقيمة 1 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الجزائر في مصر 13.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الجزائر 4.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالجزائر 3.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الجزائريين العاملين في مصر 939 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 .

وسجل عدد سكان مصر 106.9 مليون نسمة في أكتوبر 2024، بينما سجل عدد سكان الجزائر 47 مليون نسمة لنفس الفترة .