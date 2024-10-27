الصين تنشر طائرات مقاتلة حول تايوان ردًا على صفقة الأسلحة الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد، عن رصدها لنحو 20 طائرة صينية، بما في ذلك مقاتلات ومسّيرات، حول الجزيرة لمدة تقارب 4 ساعات.

ووصفت الوزارة هذه الحركة بأنها "دورية مشتركة للاستعداد القتالي" من جانب بكين مع سفن حربية.

وتعد هذه الدورية هي الثالثة التي تُبلغ عنها وزارة الدفاع في شهر أكتوبر الحالي.

وأكدت الوزارة أن الجيش التايواني تابع عن كثب تحركات القوات الصينية عبر أنظمة المراقبة والاستطلاع، وقام بنشر طائرات وسفن حربية وأنظمة صواريخ أرضية ردًا على هذه الحركة.

صفقة أسلحة أمريكية لتايوان

يأتي نشر هذه القوات الصينية في أعقاب إدانة بكين لصفقة أسلحة أمريكية جديدة لتايوان أُعلنت يوم الجمعة الماضي. ووصفت الخارجية الصينية هذه الصفقة بأنها "تضر بالعلاقات الصينية الأمريكية وتعرض السلام في المنطقة للخطر".

وتضمنت هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 1.16 مليار دولار، أنظمة مضادة للطائرات، بما في ذلك أنظمة "ناسامس" و123 صاروخًا، كما أعلنت عن صفقة أخرى تتضمن أنظمة رادار بمبلغ إجمالي قدره 828 مليون دولار.

وتُعتبر هذه الصفقة جزءًا من الدعم المستمر من جانب الولايات المتحدة لتايوان، والتي تُصنفها بكين كجزء من أراضيها. وتتبع بكين سياسة "الصين الواحدة"، التي تقول إن تايوان هي جزء من أراضيها، وتؤكد على حقها في استخدام القوة إذا لزم الأمر لضمان ذلك.

وتُشير هذه الحوادث إلى التوتر المتصاعد في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، خصوصًا على خلفية دعم واشنطن لتايوان، ومواصلة بكين تأكيد مطالبتها بالجزيرة.