جهود مكثفة لحل غموض العثور على جثتي ربة منزل ونجلها في السلام

الأحد 27/أكتوبر/2024 - 09:04 م

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودا مكثفة لحل غموض العثور على جثتي ربة منزل ونجلها في السلام.

تلقت أجهزة الأمن القاهرة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة سيدة ونجلها وبهما آثار طعن بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص المبدئي، مقتل ربة منزل ونجلها ووجود آثار بعثره في محتويات الشقة، وقامت سيارة اسعاف بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وتحررمحضربالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.