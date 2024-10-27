محافظ بورسعيد يطمأن على حالة مصابي حادث الشادر.. صور

زار اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مستشفى 30 يونيو، اليوم الأحد، للاطمئنان على حالة مصابي حادث اصطدام سيارة نقل بعمود إنارة على طريق الشادر جنوب المحافظة.

محافظ بورسعيد يطمأن على حالة مصابي حادث الشادر

استقبل الدكتور مصطفى شعبان، رئيس اقليم القناة والمشرف العام على فرع بورسعيد، محافظ بورسعيد، فور وصوله المستشفى، حيث أطلع على حالة المصابين بحادث السير على طريق الشادر جنوب بورسعيد، وأطمأن خلال الجولة على الحالات الموجودة ومدى جاهزية المستشفى، والجهد المبذول لإسعاف كافة الحالات وتوفير الأدوية والعروض اللازمة فى وقت قياسي.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الخدمة المقدمة للحالات المصابة بمستشفى 30 يونيو، موجهًا باستمرارالأطقم الطبية فى بذل المزيد من الجهد وذلك للارتقاء بجودة الخدمة الطبية للوصول لأعلى رضاء المواطنين فى المحافظة.

وكانت هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، أعلنت نقل 15 مصابًا بينهم أطفالا إلى مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، اثر حادث سير لإحدى السيارات على طريق الشادر جنوب المحافظة، وترواحت الحالات ما بين المستقرة والمتوسطة وحالتين فقط في حالة حرجة، ويتلقى المصابون العلاج اللازم.

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