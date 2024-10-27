تفاصيل.. زيارة رئيس الجزائر للقاهرة ولقاء السيسي.. صور

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس السيسي أجريت اليوم مع الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتذليل أية عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وجاءت رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي:

- اللجنة المشتركة التاسعة تنعقد قريبا في القاهرة لتضع موضوعات أكثر للتعاون مع الجزائر.

- حجم التوافق مع الجزائر منذ أول زيارة كان قوى وفرص التعاون بين البلدين كثيرة في الاستثمار.

- الشركات المصرية تتلقى معاملة كريمة في الجزائر.

- لدينا في مصر أكثر من خمسة آلاف شركة جزائرية تعمل في أي مشروعات بنية أساسية كطاقة ومياه وطرق وكباري وإسكان.

- لدينا حجم ضخم من الشركات تتبادل الخبرة مع الجزائر ومرحب بهم في أي وقت ولدينا فرص استثمار متبادل بين البلدين ونرحب بالمستثمرين الجزائريين بمصر

مبادرة لوقف إطلاق النار بغزة

- تحدثنا مع بعضنا عن التطورات والأوضاع في غزة ولبنان وليبيا والسودان والتوافق التام على استعادة الاستقرار بالمنطقة.

- مصر قامت بجهود مكثفة خلال اليويمين الماضيين لإطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار بغزة



- توافقنا على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين



- توافق تام مع الجزائر بشأن أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة بعيدا عن التدخل في شؤون دولها

- نؤكد على سيادة ليبيا وضرورة أن يكون الحل هناك ليبي - ليبي

ضرورة إيقاف إطلاق النار بلبنان

- نحن ضد محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة وضرورة إيقاف إطلاق النار بلبنان

- توافق مصري جزائري على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وتشكيل حكومة



- توافقنا على ضرورة عدم اتساع الصراع بما قد يشمله ذلك من إمكانية إندلاع حرب إقليمية