جامعة قناة السويس تشارك في حملة "تمكين" لتعزيز حقوق ذوي الهمم

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية إطلاق مبادرة "تمكين" التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، بهدف التوعية بحقوق وواجبات الطلاب من ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتعزيز فرص الدمج الجامعي وتكافؤ الفرص لهم.

أقيمت الاحتفالية بمقر جامعة القاهرة، رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى، وقيادات الوزارة، وممثلي حملة "مانحي الأمل" العالمية.

وشاركت جامعة قناة السويس بوفد طلابي من أبناء الجامعة من ذوي الهمم في احتفالية تدشين الحملة.

وفي تعليق له على الحدث، صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص دائماً على دعم طلابنا من ذوي الهمم، والعمل على تمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملة داخل المجتمع الجامعي.

مؤكداً أن مشاركتنا في مبادرة 'تمكين' تعد خطوة هامة نحو تحقيق الدمج المجتمعي والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يسعى أبناؤنا الطلاب من ذوي الهمم إلى تمثيل الجامعة والمشاركة الفاعلة في كافة المحافل الوطنية والدولية، بما يعزز من انتمائهم ويدعم مسيرتهم الأكاديمية والاجتماعية.

ترأس وفد الجامعة الدكتور سامح عباس، مدير مركز الجامعة لخدمات الطلاب ذوي الهمم ، مؤكداً على الدور الفعّال الذي يقدمه طلاب الجامعة من ذوي الهمم خلال هذه الفعالية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن توجه الجامعة بقيادة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبمتابعة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ لتعزيز دور الطلاب من ذوي الهمم في مختلف الفعاليات المحلية والدولية، كواجهة مشرفة تعكس قدراتهم وتميزهم