خلال أسبوع.. ننشر برنامج زيارات المكتبة المتنقلة بالبحيرة

تواصل المكتبة المتنقلة بالبحيرة، تقديم خدماتها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، التي تستهدف تعزيز الثقافة والمعرفة وتنمية المهارات الابتكارية لدى الأطفال.
تشمل عددًا من الأنشطة المتنوعة للأطفال والبرامج التدريبية، حيث يتضمن جدول زيارات المكتبة التي ستجوب عددًا من المدن بنطاق المحافظة خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2024 كالتالي :
- يوم الأحد 27/10/2024: مدرسة بدر الرسمية للغات.
- يوم الإثنين 28/10/2024: مدرسة الشهيد محمد أمين الحبشي بدمنهور.
- يوم الأربعاء 30/10/2024: مدرسة عمرو بن العاص بإيتاي البارود.
- يوم الجمعة 1/11/2024: نادي المحمودية الرياضي.
- يوم الأحد 3/11/2024: مدرسة لطفي الأسطى الثانوية بنات بإيتاي البارود.