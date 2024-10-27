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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخرطوم يسجل 186 حالة وفاة جديدة بحمى الضنك

إصابات حمى الضنك
إصابات حمى الضنك
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سجلت غرفة الطوارئ بمنطقة السامراب شمال العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، ارتفاعًا كبيرًا في معدل الوفيات نتيجة الإصابة بحمى الضنك، والتي بلغت نحو 186 حالة وفاة جديدة.


وارتفعت معدلات الإصابة بالمرض خلال اليومين الماضيين إلى 500 حالة، جراء الأوضاع الصحية المتدهورة نتيجة احتدام الصراع بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.


وكان الجيش السوداني قد فرض سيطرته على عدة مناطق في السودان منها مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم، وكبد ميليشيات الدعم السريع خسائر فادحة.


لكن منطقة السامراب شمال الخرطوم تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ يوليو 2023، ابتداءً من محطة الطندبة إلى السامراب شرق.

 

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