بينهم أطفال.. ننشر أسماء مصابي حادث سيارة نقل في بورسعيد

حصلت "البوابة نيوز" على أسماء 15 مصابًا بينهم أطفال، جراء حادث اصطدام سيارة نقل بعمود إنارة على طريق الشادر جنوب محافظة بورسعيد اليوم الأحد.

أسماء مصابي حادث سيارة نقل جنوب بورسعيد

وضمت قائمة المصابين كلا من: محمد محمد تايه 13 عاما، ومحمد أحمد إبراهيم المرسي 53 عاما، وحسن حسين حسن 30 عاما، وحسن على حسن حسين 20 عاما، وسليمان محمد سليمان محمد 13 عاما، وسالم محمد سالم 12 عاما، وحنين على عبد العال، وزيدان حسن حسين، وشهد زيدان حسن، ومحمد محمد سالم 13 عاما.

كما أصيب كل من: رنين علي سالم 12 عاما، واسلام على سالم 6 أعوام، ومحمد السيد سالم، وندى محمد سالم، وأحمد السيد محمد.

وكانت هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، أعلنت نقل 15 مصابًا بينهم أطفال إلى مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، إثر حادث سير لإحدى السيارات على طريق الشادر جنوب المحافظة، وتراوحت الحالات ما بين المستقرة والمتوسطة وحالتين فقط في حالة حرجة، وتلقى المصابون العلاج اللازم.

وتفقد الدكتور مصطفى شعبان، رئيس أقليم القناة والمشرف العام على فرع بورسعيد وقيادات فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أقسام: الطوارئ، والعناية، والداخلي، بمستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، وذلك للاطمئنان على كافة الحالات من تواجد الأدوية والمستلزمات اللازمة.