تجارة طنطا تنظم ورشة تدريبية حول مصادر المعلومات ببنك المعرفة

نظمت جامعة طنطا اليوم ورشة العمل التدريبية "مصادر المعلومات ببنك المعرفة المصري" بكلية التجارة جامعة طنطا، وذلك ضمن البرنامج التدريبى بالجامعات المصرية والذى تنظمه وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور محمد حسين محمود القائم بأعمال رئيس الجامعة.

حرص الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية خلال كلمته على الترحيب بالحضور، مؤكداً حرص الكلية على تحقيق أقصى استفادة من ورشة العمل اليوم، مشيدا بدور بنك المعرفة المصري في دعم التعليم والبحث العلمي في الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن ورشة العمل اليوم تستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين لتعريفهم بالإمكانات المتاحة ببنك المعرفة المصري.

أضاف الدكتور محمد النمر أن حرص الجامعة على تنظيم اللقاء السنوي للمجلس الأعلى التدريب على مصادر المعلومات ببنك المعرفة المصري، وذلك للتعريف بأحدث خدمات بنك المعرفة واستعراض التطور في أهم قواعد البيانات ومصادر المعلومات المتاحة من خلال بنك المعرفة وكيفية الاستفادة منها.

حاضر خلال اللقاء عدد من الخبراء ضم احمد عاطف - بنك المعرفة المصري (EKB)، حسن عشري – وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات (SCU)، انس عبيد شركة (Clarivate)،ماهينور عقده – (Emerald Publishers)، سارة زغلول – (Springer Nature)، إبراهيم حسن (دار المنظومة)، محمد عبد الله (Britan