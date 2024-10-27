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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أسامة حسن: أداء عبد الله السعيد في السوبر كان غير طبيعي

اللاعب عبد الله السعيد
اللاعب عبد الله السعيد
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قال الكابتن أسامة حسن، لاعب نادي الزمالك السابق، إن اللاعب عبد الله السعيد قدم مباراة غير طبيعية على حد تعبيره في مباراة السوبر أمام النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن أفضل حراس مرمى في مباراة السوبر هو "عواد" وليس "الشناوي"، خاصة وأن لديه بعض الزماك محبوسين في الإمارات.

وأضاف "حسن"، في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يعرف تفاصيل ما حدث من ثلاثي الزمالك "دونجا" و"الشناوي" و"عبد الواحد" في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن اللاعيبة لا يمثلون أنفسهم، ولكنهم يمثلون أكبر قلعة رياضية في مصر، وكان عليه التصرف من هذا المنطلق، بدلاً من الدخول في شجار مع فرد الأمن. 

وأوضح أن الحديث عن أن نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر لا يجب أن يُضايق أحد، خاصة وأن الأهلي يرفع شعار "الأهلي فوق الجميع"، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك لديه أبطال في كافة الألعاب، وليس في كرة القدم فقط مثل الأهلي.

الكابتن أسامة حسن الزمالك عبد الله السعيد مباراة السوبر