أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن طرح 2000 كرتونة بيض مائدة بسعر 150 جنيه للكرتونة وذلك بمراكز ( الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح ) كمرحلة أولى والذي يأتي ضمن مبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء لافتا إلى أنه من المقرر تعميم المبادرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

أوضح المحافظ أنه تم تجهيز منفذين لبيع بيض المائدة بسعر مخفض للعاملين بالجهاز الإداري والمواطنين بمدينة الزقازيق وذلك بمجلس المدينة ومقر المجلس المحلي للمحافظة الكائن بجوار مبنى الديوان العام كما تم توفير منافذ بيع مماثلة بمقر مجلسي مدينتي بلبيس ومنيا القمح وذلك ضمن جهود محافظة الشرقية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية.

أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة حريصة على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل والبسطاء بأسعار مناسبة وكذلك إنشاء منافذ لبيع اللحوم والخضروات والفاكهة تساهم في رفع العب و المعاناة عن كاهلهم وتوفير مستلزمات الحياه لهم بأسعار تنافسية تتناسب مع إمكانياتهم المادية

طرح 2000 كرتونة بيض مائدة لمواطني الشرقية

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