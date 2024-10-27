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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أسامة حسن: أداء الأهلي لم يكن جيدًا في مباراة السوبر إلا 25 دقيقة

الكابتن أسامة حسن،
الكابتن أسامة حسن، لاعب نادي الزمالك السابق
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قال الكابتن أسامة حسن، لاعب نادي الزمالك السابق، إن أداء النادي الأهلي لم يكن جيدًا في مباراة السوبر إلا 25 دقيقة فقط، وبعد ذلك النادي الأهلي لم يكن موجودًا على الإطلاق. 

وأضاف "حسن"، خلال لقاء تلفزيوني، أن الضغوط النفسية على فريق نادي الزمالك تسببت في هزيمته، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك استطاع أن يمنع وجود نادي الأهلي في الملعب بعد نصف ساعة. 

وأوضح أن اللاعب حسين الشحات، وإمام عاشور، ومروان لم يكن لهم أي وجود في مباراة السوبر على الإطلاق؛ أما اللاعب رامي ربيعة فقد هرب من المباراة بحجة الإصابة، في حين أنه استمر في الاحتفال بعد المباراة من خلال "التنطيط" لمدة أكثر من ساعة.

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