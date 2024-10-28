ياسين حصد المركز الأول في مسابقة كنكن الدولية للألغاز

بالرغم من صغر عمره، إلا أنه تفوق في حل الألغاز الرياضية؛ وتأهل لتمثيل مصر عالميا وحصد المركز الأول في مسابقة كنكن الدولية للألغاز الرياضية.. إنه الطالب "ياسين محمد صلاح الدين". الطالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة تابعة إلى إدارة شرق المنصورة، ويبلغ من العمر أثني عشر عاما".

قال ياسين للبوابة إنه نشأ على حفظ القرآن الكريم منذ صغره، وكان ذلك حافظا له في مسيرته العلمية، وإنه اشترك في عدة مسابقات للقرآن الكريم في مدرسته ونادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة ويستكمل" صلاح الدين" إنه عضو في مركز الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التعليم بالدقهلية، وإن المسئولين بالمركز ساهموا في تطوير موهبته من خلال التدريب المستمر.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، وناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين عبدالعزيز، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

ويستكمل "صلاح الدين" إنه عندما كان في الخامسة من العمر اشترك في برنامج يوسي ماث، وشارك في ذلك الوقت في العديد من المسابقات وحصد العديد من الجوائز.

ويتابع أن والدته دعمته كثيرا في هذه المراحل، فكانت تدربه بألعاب تنمية المهارات المكافئة والتحفيز على كل إنجاز.

ويضيف أنه في عمر السادسة، برزت لديه موهبة عشق التكنولوجيا، فانضم إلى أكاديمية التدريب في مجال الروبوت،وشارك بالعديد من المسابقات وحصل على العديد من الجوائز أيضا؛ كما شارك في برامج البايثون والذكاء الاصطناعي وكان منهم برنامج تكنو كيدز التابع لكلية الهندسة جامعة المنصورة، وإنه ابتكر دائرة كهربائية تتصل بجهاز حساس ويصدر صوتا عند ارتفاع منسوب المياه، وحصد أيضا العديد من الشهادات والتكريمات في هذا المجال.

وعقب ذلك عكف علي للتدريب والتعلم وتنمية المهارات ومسيرته العلمية والدراسية بالمشاركة في المسابقة الدولية للألغاز الرياضية كنكن، وحصل على المركز الأول والتأهيل لتمثيل مصر بالخارج للمشاركة في مسابقة كينكن العالمية، وقد كرم من جيري مارش الأمريكي صاحب ومدير شركة كنكن بأمريكا.

و تابع أن نجلاء البلقاسي مدرسته لعبت دورا كبيرا أيضا في دعمه، وشارك في برنامج كل يوم موهوب ومسابقات الإدارة التعليمية بالدقهلية وتم تكريمه من المسئولين عن الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وحصد المراكز الأولى مما شجعه على المزيد من المشاركات والمسابقات إلى أن جاءت مسابقة التلميذ المثالي وحصل على المركز الأول على مستوى المديرية وأصبح التلميذ المثالي على مستوى محافظة الدقهلية.

ويستكمل أنه حصد لقب التلميذ المثالي على مستوى جمهورية مصر العربية؛ كما شارك في مسابقة موهوب المستقبل في مجال العزف على الجيتار، كما حصل على تكريم نادي جزيرة الورد الرياضي في التميز في العزف على الجيتار.

وتابع أنه إلى جانب ذلك فإنه يعشق ممارسة الرياضة، فمارس السباحة باحتراف، وحصد النجمة الأولى والثانية في الاتحاد المصري للسباحة، وكما حصد الحزام البرتقالي في الكاراتيه، وكرم من الاتحاد المصري للكاراتيه،

ويضيف" صلاح الدين “ أنه شارك في مبادرة براعم مصر الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنه يتدرب للمشاركة في مسابقة الجمهورية للروبوت ”سومو تشالنجر"، والتي يتأهل فيها إلى المراكز الأولى للسفر إلى الصين والمنافسة دوليا " وتمثيل جمهوريه مصر العربية بالخارج.