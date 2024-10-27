كأس إنتركونتيننتال.. موعد فتح بوابات استاد القاهرة للجماهير في مباراة الأهلي والعين

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تقرر فتح بوابات استاد القاهرة في الساعة الثانية ظهر الثلاثاء أمام الجماهير لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر إقامتها الثامنة مساء نفس اليوم في بطولة كأس الانتركونتيننتال.



ووجه المدير التنفيذي للنادي الأهلي الشكر للجهات الأمنية، على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل خروج المباراة بالشكل اللائق؛ وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المناسبات.



وأكد المدير التنفيذي على ثقته الكبيرة في التزام جماهير الأهلي كالعادة بكافة التعليمات الخاصة بالمباراة، وتعاونهم مع القائمين على التنظيم لخروج المباراة بشكل يعكس قيمة مصر الرياضية.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العين الإماراتي

ستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والعين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين

وتذاع مباراة المارد الأحمر والزعيم الآسيوي على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الإنتر كونتيننتال، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر، وأون تايم سبورت.