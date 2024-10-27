لاعب الأهلي السابق يكشف تفاصيل جديدة بشأن حبس ثلاثي الزمالك

قال الكابتن معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، إن تصرفات ثلاثي الزمالك دونجا وشلبي وعبد الواحد لم تكن طبيعية، خاصة أن الأشقاء في الإمارات كانوا يستقبلون اللاعيبة بشكل جيد.

وأضاف لأعب الأهلي السابق، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الكابتن عبد الواحد السيد تهجم على فرد الأمن في الإمارات من خلال ضربه "بالشلوت"، رغم أنه كان عليه احتواء الأزمة باعتباره الأكثر خبرة.

ولفت إلى أن قرار ترحيل كهرباء من قبل الكابتن محمد رمضان صائب، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي يُعاقب أي شخص عندما يخطئ، ولذلك يسمى الأهلي نادي القيم والمبادئ.



