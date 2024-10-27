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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

معتز إينو: "الزمالك كان ممكن ينهي مباراة السوبر بربع ساعة"

الكابتن معتز إينو
الكابتن معتز إينو
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قال الكابتن معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، إن لاعبي النادي الأهلي قدموا مباراة كبيرة مع فريق نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الحديث عن أن غيابات الزمالك أثرت سلبًا على أداء الفريق غير صحيح، خاصة وأن دونجا حتى إذا كان موجودا فلم يكن يستطيع أن يلعب بسبب الإصابة. 

وأضاف "إينو"، في تصريحات تلفزيونية، أن مباراة السوبر كانت جميلة، ونادي الزمالك كان لديه فرصة للانتهاء من المباراة خلال ربع ساعة، مشيرًا إلى أن أداء اللاعب حسين الشحات لم يقنعه على الإطلاق، وهذا يُثير الكثير من علامات الاستفهام. 

ولفت إلى أن اللاعب حسين الشحات في مباريات القمة يستطيع صنع الفوارق، ولكن في مباراة السوبر الأخيرة كان أدائه غير مُقنع بالمرة، وهذا يدل على عدم تركيزه وتشتته بصورة كبيرة. 

الكابتن معتز إينو النادي الاهلي الزمالك