إصابة 15 شخصًا بينهم أطفال إثر حادث سيارة نقل جنوب بورسعيد.. صور

أصيب 15 شخصا بينهم أطفال، اليوم الأحد، اثر حادث اصطدام سيارة نقل بعمود إنارة على طريق الشادر جنوب محافظة بورسعيد.

أعلنت هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن نقل 15 مصابًا بينهم أطفالا إلى مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، إثر حادث سير لإحدى السيارات على طريق الشادر جنوب المحافظة.

وأكدت، في بيان لها، أنه ترواحت الحالات ما بين المستقرة والمتوسطة وحالتين فقط في حالة حرجة، وتلقى المصابون العلاج اللازم.

و انتقل الدكتور مصطفى شعبان، رئيس اقليم القناة والمشرف العام على فرع بورسعيد وقيادات فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إلى مستشفى 30 يونيو لمتابعة استقبال الحالات وتلقيها العلاج اللازم، حيث تفقد أقسام: الطوارئ، والعناية، والداخلي، وذلك للاطمئنان على كافة الحالات من تواجد الأدوية والمستلزمات اللازمة.

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