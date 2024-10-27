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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

14 مرشحًا يخوضون سباق انتخابات اتحاد الريشة الطائرة

اتحاد الريشة الطائرة
اتحاد الريشة الطائرة
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أغلق منذ قليل، باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، لفترة جديدة بالاتحاد خلال الدورة الانتخابية من 2024 حتى 2028.

وتقدم على منصب رئاسة الاتحاد المصري للريشة الطائرة الثنائى: “الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد الحالي، والنائبة هادية حسني نجمة المنتخب المصري السابقة “.

وعلى منصب العضوية تقدم كل من، محمد كمال احمد، وليد عاطف سالم، شهاب يحيى، منة الله طارق الطنانى، مروة على، شريف جعفر،  خالد عبد المنعم، شادى يحيى، شريف عبد المنعم، خالد الخادم، كريم أحمد شديد، أحمد مجدى الدكرورى.

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة، يوم 29 نوفمبر المقبل بحضور 12 هيئة  لها حق الحضور والتصويت.

اتحاد الريشة الطائرة باب الترشح مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة يخوضون سباق الانتخابات احمد محمدي