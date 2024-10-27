حماة الوطن يوجه الشكر لأعضائه لمشاركتهم في احتفالية "حكايات الأبطال"

وجه حزب حماة الوطن، الشكر للأعضاء والكوادر والقواعد الحزبية، الذين شاركوا في احتفالية "حكايات الأبطال" بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي شرفها بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الحزب في بيان له، أن قدراته البشرية وقواعده الحزبية كانت على قدر المسئولية، وستظل دائمًا في مختلف الظروف العادية والاستثنائية جنبًا إلى جنب القيادة السياسية الحكيمة.

وأشار الحزب إلى أن التمثيل المشرف من الأعضاء والكوادر الذين حضروا من كافة الأمانات على مستوى الجمهورية، يكشف حجم الانتشار الواسع والتواجد الشعبي والتأثير الكبير لحماة الوطن بين أبناء الشعب المصري.

