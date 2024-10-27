لتعزيز الأعمال.. "إضافة فينتشر كابيتال" تستحوذ على حصة إستراتيجية في تطبيق "تاسكد ان"

أعلنت شركة "إضافة فينتشر كابيتال" للاستثمار الجرئ، إتمام صفقة استحواذ بملايين الدولارات على حصة استراتيجية في تطبيق "تاسكد ان"، المنصة المتخصصة في توفير حلول متكاملة لإدارة المهام والموارد البشرية، تتبع الحضور والانصراف، والمرتبات، وعقد الاجتماعات الافتراضية.

ويتيح التطبيق استبدال الطرق التقليدية مثل البريد الإلكتروني و"واتساب" بوسيلة موحدة لإدارة المهام بفعالية، مع الحفاظ على ميزات مثل سهولة التواصل وسرعة التفاعل وحفظ الملفات والمحادثات الخاصة بالشركة، مما يساهم في نقل المهام بمرونة وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 30%.

يأتي هذا التعاون الاستثماري كخطوة نوعية لتعزيز حلول "تاسكد ان" وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق الخليجية والعالمية.

توفر المنصة مجموعة شاملة من الأدوات التي لا تقتصر على تنظيم المهام، بل تمتد لتشمل إدارة الموارد البشرية والمرتبات وجدولة الاجتماعات، ما يساعد المستخدمين على التركيز على تحقيق أهدافهم بفاعلية.

ومن المتوقع أن يسهم دعم "إضافة" في تسريع خطط "تاسكد ان" للتوسع في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مع استهداف أسواق جديدة عالميًا.

وأكد مصدر مسؤول في "إضافة" أن هذه الصفقة تعكس التزام الشركة بدعم الابتكار، وتقديم قيمة مضافة لعملائها ومساهميها.

يُمكن هذا الاستحواذ "تاسكد ان" من تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الحلول المتكاملة لإدارة الأعمال، ما يرفع من كفاءة الفرق ويساهم في تحقيق أداء متقدم للشركات.