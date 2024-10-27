كأس إنتركونتيننتال.. الكرة الرسمية لمباراة الأهلي والعين الإماراتي تظهر في ملعب التتش

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صور للكرة الرسمية الخاصة بمباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

ونشر حساب الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صور للكرة الرسمية للمباراة من ملعب التتش بالجزيرة، وعلق عليها:" الكرة الرسمية لكأس إنتركونتيننتال لكرة القدم".

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العين الإماراتي

ستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والعين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين

وتذاع مباراة المارد الأحمر والزعيم الآسيوي على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الإنتر كونتيننتال، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر، وأون تايم سبورت.