استاد القاهرة جاهز لاستضافة قمة الإنتركونتيننتال بين الأهلي والعين الإماراتي

أنهى إستاد القاهرة الدولي استعداداته للمواجهة المرتقبة بين الأهلي والعين الإماراتي على كأس أفريقيا - آسيا في بطولة الإنتركونتيننتال بعد غداً الثلاثاء.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير غدًا الاثنين على استاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لمواجهة فريق العين الإماراتي ‏التي تجمع الفريقين ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.‏

من المقرر أن ينطلق مران الفريق في الساعة السادسة مساءً، ويتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور الربع الساعة الأولى، وفقا للوائح ‏البطولة.‏



كان الفريق قد بدأ تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة أمس السبت؛ استعدادا لمواجهة العين التي تقام مساء الثلاثاء على استاد ‏القاهرة الدولي.‏

وكشف المدير التنفيذي للنادي الأهلي الدكتور سعد شلبي، عن تخصيص 2170 تذكرة لجماهير نادي العين الإماراتي، بالإضافة إلى 300 مقعد في الدرجة الأولى ومثلها في المقصورة الأمامية.

وأشار شلبي إلى تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف نادي العين، إلى جانب إنشاء بوابة خاصة لدخول جماهير النادي الإماراتي، وذلك لمنع حدوث أي تكدس بين الجماهير.



وأوضح شلبي: "تمت الاستجابة لكافة طلبات نادي العين بالتنسيق الكامل مع كافة السلطات المصرية، وتم توفير جميع سبل الراحة اللازمة".

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والعين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أكتوبر الجاري، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي في بطولة "الإنتركونتيننتال".