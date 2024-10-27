سعر الدولار في ختام التعاملات المسائية داخل البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد، في البنوك المصرية، ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي داخل البنك المركزي المصري 48.68 جنيه للشراء و 48.78 جنيه للشراء.

سجل أقل سعر دولار امام الجنيه نحو 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، ثم 48.67 جنيه للشراء و 48.77 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان ثم 48.68 جنيه للشراءو 48.78 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، المصري الخليجي، العقاري المصري العربي، سايب، البركة، فيصل الاسلامي".

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع في بنوك" كريدي أجريكول، أبوظبي الأول،القاهرة، مصر، الأهلي المصري،التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.73 جنيه للشراء و 48.83 جنيه للبيع في بنوك التنمية الصناعية والأهلي المتحد.

وسجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع داخل مصرف أبوظبي الاسلامي و ميد بنك.