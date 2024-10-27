رئيس الجودو يتحدث عن ملف استضافة البطولات الدولية والقارية

أكد مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن الاتحاد وضع خطة الهدف منها استضافة العديد من البطولات الدولية والقارية على أرض مصر خلال السنوات المقبلة، للمساهمة في الترويج للسياحة المصرية والتأكيد على أن مصر أصبحت قبلة الرياضة العالمية في كل الرياضات.

وأوضح مرزوق علي، أن مصر باتت تمتلك بنية تحتية تنافس بها أكبر دول العالم، وأن اتحاد الجودو حرص خلال الفترة الأخيرة على استغلال الإمكانيات غير المحدودة للدولة المصرية من خلال استضافة عدد من البطولات الخارجية، وأبرزها البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة لعامين متتاليين، والبطولة الأفريقية التي أقيمت باستاد القاهرة.

وأضاف رئيس اتحاد الجودو، أن البطولة العربية للأندية في مدينة العلمين الجديدة حققت نجاحا غير مسبوقا، وأن جميع الوفود المشاركة اشادت بحجم الانشاءات المصرية وتطور البنية التحتية بشكل غير مسبوق، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية وتضافر جهود الشركة المتحدة للرياضة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للجودو.

وتابع مرزوق: "لدينا خطة طموحة نهدف من خلالها لاستضافة أكبر البطولات الدولية والقارية، وعلى رأسها بطولات العالم والبطولات الأفريقية، وأيضا تنظيم بطولات دولية يشارك بها أكبر عدد ممكن من الدول والمنتخبات، على أن تقام بشكل ثابت كل عام".