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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقابة المهندسين في السويس تحتفل بانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة

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نظمت نقابة المهندسين في السويس، سلسلة من الاحتفالات بمناسبة أعياد أكتوبر وعيد السويس القومي الـ 51 ، بمقر النقابة تحت رعاية المهندس حافظ عوض نقيب مهندسين السويس. 


وفي بداية الاحتفالية عرضت النقابة، فيلم تسجيلي عن بطولات شعب السويس، وندوات ثقافية عن تاريخ نضال السوايسة، كما تضمنت عروض فنية عبارة عرض لفرقة منيب للتراث بقيادة الفنان فتحي منيب، وأحي الحفل المطرب أشرف وليد، والذي ألقي عدد من الأغاني الوطنية. 


وشهد احتفالات النقابة عرض لفريق كورال سلام التابع للمركز القومي لثقافة الطفل، كما تعاونت النقابة مع المركز القومي لثقافة الطفل لتنظيم ورش عمل فنية لطلاب المدارس (تشكيلات ورقية – 
تدوير مخلفات – خزف – رسم على الوجه – أورجامي)، وورش تفاعلية 
(سر البطولة – الغذاء الصحي المتكامل) ... وعروض فنيه (الأرجوز – الساحر – المسرح الأسود) مع تقديم هدايا قصص للأطفال من إصدارات المركز للطلاب.

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