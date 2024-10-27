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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الصحة الفلسطيني: موقف مصر الحاسم منع التهجير القسري لمواطنينا

الدكتور ماجد أبو
الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني
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قال الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، إن منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات لقطاع غزة مفهوم، لأن الاحتلال يستهدف تهجير الفلسطينيين.

وأضاف "أبو رمضان"، خلال حوار مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة "القاهرة الإخبارية": «التهجير يتم أولا بضرب وتهديد الحياة بصورة مباشرة ومنع المواد الإغاثية والمياه والغذاء والصحة، والهدف من كل ذلك هو التهجير، ولكن لم ينجح الاحتلال في مسعاه».

ولفت، أن هناك عدة أسباب وراء عدم نجاح الاحتلال في مساعيه، الأولى هو صمود واستبسال المواطن الفلسطيني وإصراره على البقاء في أرضه، حتى إن مُزقت روحه واستشهد، وهذا هو الأساس الأول والأكبر في صمود الفلسطينيين وفشل خطة الاحتلال في إفراغ القطاع من مواطنيه.

وأشار، إلى أن السبب الثاني هو موقف الدولة المصرية الحاسم، وهو منع التهجير القسري، كما كان في بعض المخططات الاحتلال، موضحًا، أنّ هذا دور يُذكر ويُشكر لمصر، بأنه لن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين.

الدكتور ماجد أبو رمضان منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات لقطاع غزة