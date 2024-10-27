الرئيس الإيراني يحذر: لن نسعى للحرب لكن سنرد بشكل مناسب على الهجوم الإسرائيلي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، أن طهران لا تسعى للحرب مع إسرائيل، لكنها سترد "بشكل مناسب" على هجومها الأخير، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

من جهة أخرى، وجه نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، حميد رضا حاجي بابايي، تحذيرًا شديد اللهجة لنتنياهو، مُشبهًا مصيره بـ"كوابيس مزعجة".

وقال حاجي بابايي في تصريح له، "على نتنياهو أن ينتظر صفعة قوية من إيران"، مُشددًا على أن "الشباب البواسل من قوات الأمن الداخلي هم ثروة الوطن، ويتطلب تعزيز أمن الحدود وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم".

وتشير التصريحات الإيرانية إلى استعداد إيران للرد على الهجمات الإسرائيلية، مع التأكيد على عدم سعيها للحرب بشكل مباشر، إلا أن ذلك قد يفتح الباب أمام سيناريوهات غير متوقعة في حال استمرار التصعيد بين البلدين.