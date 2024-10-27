صحة بني سويف: إمداد قسم العلاج الطبيعي بمركز طبي شرق النيل ومستشفى الصدر بأجهزة حديثة

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم، امداد قسم العلاج الطبيعى بمركز طبى بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة ومستشفى الصدر بأجهزة جديدة وحديثة لخدمة المرضي المترددين على اقسام العلاج الطبيعي، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

أوضحت الدكتورة سماح أن الأجهزة عبارة عن أجهزة موجات فوق الصوتية لقسم العلاج الطبيعى بمركز طبى شرق النيل واستحداث جهاز الموجات الكهرومغناطيسية، بقسم العلاج الطبيعى بمستشفى الصدر حيث يستخدم جهاز الموجات الكهرومغناطيسية في جلسات العلاج الطبيعى لالتئام الكسور والتهاب الأعصاب وآلام الظهر والرقبة، من أجل رفع الخدمة الطبية المقدمة للمريض.

أشارت وكيل وزارة الصحة ببني سويف إلى أن الأجهزة تضيف خدمات جديدة تعالج حالات التهاب المفاصل والتهاب الأعصاب وحالات الكسور والتئام العظام والتئام الجروح وحالات الخشونة وآلام المفاصل الروماتيزمية.

ووجهت الدكتورة وكيل الوزارة الشكر للدكتورة الشيماء حجاج مدير إدارة العلاج الطبيعى واقسام العلاج الطبيعى بالمستشفيات على ما يقدمونه من جهود لخدمة المرضى ببنى سويف.