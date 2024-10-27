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الأحد 27 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بايرن ميونخ يكتسح بوخوم بخماسية نظيفة ويعزز صدارته في الدوري الألماني

هارى كين
هارى كين
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حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على نظيره بوخوم بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

تفاصيل مباراة بايرن ميونخ ضد بوخوم

افتتح ميكايل أوليس التسجيل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 16، تلاه جمال موسيالا بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 26. وفي الشوط الثاني، واصل بايرن سيطرته الهجومية، حيث سجل هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 57، ثم أحرز ليروي ساني الهدف الرابع في الدقيقة 65.

واختتم كينغسلي كومان مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 71.

بهذا الفوز، يعزز بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري، بينما يعاني بوخوم في محاولة تحسين مركزه في جدول الترتيب.

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