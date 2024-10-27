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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل رسائل رئيس الجزائر من قلب القاهرة

رئيس الجزائر
رئيس الجزائر
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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التحية للرئيس السيسي والشعب المصري، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.

 

أبرز رسائل رئيس الجزائر

- ندعم الاستثمارات بين مصر والجزائر في مجال الطاقة

- العلاقات مع مصر أخوية وقامت على أسس قوية منذ أكثر من 70 عامًا

- علاقاتنا مع مصر أخوية ووطيدة بُنيت على أسس قوية من النضال المشترك منذ عقود

- إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعانى ويلات إبادة جماعية مكتملة الأركان بشكل يومى

-  الحل هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

- نعمل مع مصر بشأن التوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

- نؤيد مبادرة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

- حريصون على الاستفادة من تجربة مصر خاصة في مجال البناء والتعمير وإقامة المدن الجديدة

- نرحب بتوسيع وتعزيز الاستثمارات المصرية في الجزائر

- ندعم تسوية سياسية على أساس حل ليبي - ليبي دون تدخلات خارجية، ومصر لم تتدخل بين الأشقاء أبدا إلا من أجل تقريب وجهات النظر

الرئيس الجزائري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجزائر رسائل رئيس الجزائر