تفاصيل رسائل رئيس الجزائر من قلب القاهرة

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التحية للرئيس السيسي والشعب المصري، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.

أبرز رسائل رئيس الجزائر

- ندعم الاستثمارات بين مصر والجزائر في مجال الطاقة

- العلاقات مع مصر أخوية وقامت على أسس قوية منذ أكثر من 70 عامًا

- علاقاتنا مع مصر أخوية ووطيدة بُنيت على أسس قوية من النضال المشترك منذ عقود

- إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعانى ويلات إبادة جماعية مكتملة الأركان بشكل يومى

- الحل هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

- نعمل مع مصر بشأن التوصل إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

- نؤيد مبادرة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

- حريصون على الاستفادة من تجربة مصر خاصة في مجال البناء والتعمير وإقامة المدن الجديدة

- نرحب بتوسيع وتعزيز الاستثمارات المصرية في الجزائر

- ندعم تسوية سياسية على أساس حل ليبي - ليبي دون تدخلات خارجية، ومصر لم تتدخل بين الأشقاء أبدا إلا من أجل تقريب وجهات النظر