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الأحد 27 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حلفاء وخبراء "الناتو" يناقشون كثافة التهديدات الهجينة ضد الحلف

الناتو
الناتو
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عقد أكثر من مائة خبير وممثل من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" اجتماعًا في عاصمة التشيك براغ، حول كثافة التهديدات الهجينة كالمعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية على البنية التحتية ضد الحلف.

وذكر بيان صادرعن حلف "الناتو" أن الخبراء ناقشوا مواجهة التحديات التي يفرضها الاستخدام العدائي للتكتيكات الهجينة، وبيئة التهديد المتفاقمة وكيفية تعزيز نهج "الناتو" لمواجهة التهديدات الهجينة وردع هذه التهديدات بشكل أكثر فعالية.

من جانبه، قال جيمس أباثوراي، نائب الأمين العام المساعد للابتكار لدى"الناتو": يأتي هذا الاجتماع في وقت مهم، تكثف فيه روسيا على وجه الخصوص هجماتها الهجينة ضد حلفاء الناتو، كما يعاني شركاؤنا من زيادة أنشطة المنطقة الرمادية العدائية من قبل مختلف الجهات الفاعلة، ويساعدنا هذا الاجتماع على تحسين تقييمنا للتهديدات، وتكثيف مرونتنا ودفاعنا وردعنا ضد التهديدات المختلطة.

شهد الاجتماع مشاركة من ممثلي القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، وكذلك من شركاء "الناتو" مثل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا واليابان لاستكشاف خبراتهم في مكافحة التدخل المختلط، فيما يوفر الاجتماع فرصة لمجتمع الحلفاء المختلط لتعزيز التعاون بين الخبراء وتبادل الآراء وأفضل الممارسات.

شارك في تنظيم هذا الاجتماع كل من وزارة الدفاع في الجمهورية التشيكية ووزارة خارجية الجمهورية التشيكية.

الناتو التهديدات روسيا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا