وكيل تعليم كفر الشيخ يجري مقابلات مع المتقدمين لوظيفة مدير ووكيل مدرسة

أجرى الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مقابلات مع المتقدمين لتسيير الأعمال لوظيفة مدير ووكيل مدرسة بالإدارات التعليمية، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية بحضور ضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وغاده النحاس، مدير عام التعليم العام، مؤكداً أنه يتم تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،قد أجرى جولات بعدد من المدارس منها مدرسة حوين تعليم أساسي التابعة لإدارة الرياض التعليمية، ومدرسة زهران تعليم اساسي التابعة لإدارة سيدي غازي التعليمية، وعدد من المدارس بالفترة الصباحية والفترة المسائية، في إطار توجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية.

حرص جودة خلال جولاته على متابعة امتحانات شهر أكتوبر للطلاب ومتابعة انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة، بحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية والتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

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