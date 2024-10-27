محافظ الشرقية ووزيرالاستثمار وسفير اليابان يضعون حجر أساس لمصنع مغذيات صحية بالعاشر

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأوكا هيروسي سفير دولة اليابان، والمهندس علاء عبداللاه مصطفي رئيس جهاز العاشر من رمضان، في وضع حجر الأساس لمصنع شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية ش.م.م والمقام علي مساحة 95 ألف م2 بالمنطقة الصناعية ( المطورين الجنوبية شرق الروبيكي ) بمدينة العاشر من رمضان في حضور أحمد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة أتسوكا العربية للمغذيات الصحية ش.م.م ورئيس مجموعة شركات أوتسوكا للمستحضرات الطبية في مصر وكيوتو تايرا نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أتسوكا العربية للمغذيات الصحية ش.م.م وميكيو باندو المدير التنفيذي للبلدان الناشئة – أسيا / الدول العربية في شركة أتسوكا الدولية وعدد من المستثمرين المصريين والأجانب ورجال الصناعة.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه كلمة أحمد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة أتسوكا العربية للمغذيات الصحية ش.م.م أوضح فيها أن شركة " مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية" بدأت العمل في مصر عام 1977 بعد إنشاء أول مصنع لإنتاج المحاليل الوريدية بتكنولوجيا يابانية في الشرق الأوسط تحت إسم شركة "عرب أوتسوكا"، ثم تطورت أعمال الشركة في السوق المصري عبر إضافة خطوط إنتاج جديدة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية أكثر من مرة لتواكب إحتياجات السوق المحلي والتصديري لافتاً إلى أن المصنع الجديد سيكون بمثابة نقلة نوعية في الإنتاج الغذائي الآمن في مصر لصحة أفضل بتكنولوجيا يابانية، حيث ستخصص صادراته لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا بجانب إحتياجات السوق المحلي.

شهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي عن شركة "أوتسوكا اليابانية" المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية والمشروبات الصحية، وتتواجد من خلال 194 شركة في 32 إقليما حول العالم، ويعمل بها حوالي 47 ألف موظف.

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة والخارجية أن العلاقات المصرية اليابانية وطيدة وتاريخية، لافتاً إلى أهمية الإستثمارات اليابانية الممثلة في مصنع توسوكا بالسوق المصري والذى يعمل في مجال تصنيع الأدوية والمكملات وحلول التخزين المبتكرة.

وأضاف وزير الاستثمار خلال وضع حجر الأساس لمصنع اتسوكا اليابانية بالعاشر من رمضان اليوم الأحد أن المصنع بدأ بالسوق المصري في مجال تصنيع المحاليل الطبية باجمالي استثمارات مليار جنيه بالعاشر من رمضان.

وطالب وزير الإستثمار بمزيد من الإستثمارات اليابانية في السوق المصري، مشيراً إلى أن اليوم نتحدث عن المصنع رقم 5، واليوم نضع حجر الأساس لمشروع الشركة الجديد لتصنيع المغذيات، على أن يتم تصديره من مصر للمنطقة العربية والخليج العربي.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تقوم بدعم وإهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للإصلاحات الإقتصادية وتحسين المناخ الإستثمار في السوق المصري ، مشيراً إلى أنه تم منح المصنع الياباني توسوكا الرخصة الذهبية لتسهيل كافة الإجراءات لتنفيذ هذا المشروع.

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة خلال الفترة الحالية تشهد طفرة وإهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الإقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الإستثمارات وتسعى الدولة جاهدة لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته لتحقيق الإكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار المحافظ إلى عمق العلاقات الثنائية والتي تجمع الحكومتين المصرية واليابانية مما كان لها عظيم الأثر في جذب المزيد من الإستثمارات اليابانية داخل جمهورية مصر العربية، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم للشركات العاملة على أرض المحافظة والأخرى الجادة في تحقيق وتنفيذ استثمار يرتقي بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وقال أوكا هيروشي، سفير اليابان بجمهورية مصر العربية، أنه تم إتخاذ قرار بتدشين مصنع شركة أوتسوكا Otsuka في مصر بهدف التصنيع المحلي والتصدير للدول المجاورة لمصر، لافتاً إلى أن ظهور منتجات المصنع يتطلب تضافر كافة الجهود والدعم من وزارة الإستثمار.

وأوضح في كلمته خلال وضع حجر أساس مصنع شركة Otsuka، أنه تم الحصول على الرخصة الذهبية للمصنع، مشيراً إلى أنه سيتم الإعتماد على 50% من المنتج المحلي المصري في تشغيل المصنع.

وتابع السفير الياباني أنه تم إختيار مصنع للشركة في مصر بناء على عدة أسباب أهمها أن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز ومناخ إستثماري ممتاز وبنية تحتية قوية، والدعم من الحكومة المصرية للإستثمار.

ومن جانبه أوضح كيوتو تايرا، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أوتسوكا Otsoka العربية للمغذيات الصحية، أن الشركة ماضية في تنفيذ كافة الإجراءات، لإنشاء المصنع الجديد بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 95 ألف متر والمتخصص في إنتاج المغذيات الصحة.

كما أشار تايرا إلى أنه منذ اللقاء الأول مع رئيس الوزراء في مايو 2022 قامت الشركة بإتخاذ خطوات عديدة ومهمة، يأتي في مقدمتها تخصيص قطعة الأرض والتعاقد على خط الإنتاج وغيرها من الخطوات التي لم تكن لتتم إلا في وجود تعاون حقيقي وملموس من كافة الهيئات الحكومية التي كان ومازال أداؤها محل تقدير كبير من الشركة الأم باليابان.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للشركة، أشار إلى أن شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية من المخطط لها أن تكون مركزاً إقليمياً في الشرق الأوسط، وتعتزم الشركة تصدير منتجاتها إلى دول الخليج، كما أن الشركة تستهدف طرح تلك المنتجات في السوق المصرية لاسيما وأن الشركة تقوم بتسويق تلك المنتجات في الأسواق الخليجية منذ عام 1985 مؤكداً أن الشركة عازمة على الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج الفعلي خلال سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن المصنع سيعمل بأحدث تكنولوجيا عالمية وميكنة متطورة بأيدي عاملة مصرية 100%.

محافظ الشرقية ووزيرالإستثمار وسفير اليابان يضعو حجر أساس لمصنع مغذيات صحية بالع

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